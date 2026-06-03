В энергетических службах объясняют, что графики отключения света в Киевской области на 4 июня являются составной частью системного обслуживания.

В Киевской области на 4 июня запланирован ввод графиков временных отключений света, связанных с проведением комплекса плановых работ, пишет Politeka.net.



Графики отключения света в Киевской области на 4 июня вводятся из-за плановых и профилактических работ в электросетях. В энергетических службах объясняют, что подобные меры являются составной частью системного обслуживания электросетей и направлены на обеспечение стабильной работы энергосистемы региона.

В связи с выполнением этих работ с 8 до 20 часов (12 часов подряд) будет отключение электроэнергии в селе Шевченкове, однако только по следующим адресам:

9-го Сичня 5015

Кыивська 23А

Шевченка 23

В городе Переяслав также будут продолжаться обесточения. Они охватят десятки адресов с 8 до 20 часов. Ограничения вводятся по отдельным адресам:

Барвыста 12; 14; 16; 18; 20; 22; 3; 4; 5; 7; 8

Березюка Володымыра дилянка 31

Благовисна 1А; 2в; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 30А; 31; 33; 35; 37; 37А; 39; 41; 43; 45

Героив Днипра 1; 1А; 1Б; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 15А; 15Б; 15В; 17; 21; 29; 29Днипро; 29маг.зуп.; 31; 31/2; 31/3; 31/4; 31/5; 31/6; 31/7; 31/8; 31/9; 31/10; 31/5/3; 31/5/4; 31/5/6; 31/5/10; 31/5/20; 31/5/кв.7; 31\5/12; 33; 33/3; 33\4; 36/1; 36/2; 36/3; 36/4; 36/5; 36/6; 36/7; 36а; 36а/6; 36а/8; 38; 38-Є; 3А

Героив Крут 14; 23А; 23Б; 25; 25А; 27; 29

Героив Украины 1; 2; 3; 4; 4А; 5; 6; 6А; 6Б; 7/1; 7/2; 8; 8А; 9; 10А; 10Б; 10В; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 26; 28

Гимназийна 24

Днипровська 1; 2А; 2-А; 2а/1; 3; 4; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 17а; 21; 21А; 23; 27; 29; 29А; 31; 33; 35; 39; 39А; 45; 47; 47А; 49; 51; 51В; 53; 57; 59; 61; 63; 63А; 65; 65А; 67; 67А; 69; 71

Жданова 2; 2А; 3; 4; 5; 7; 9

Козинська 1; 1А; 2; 2А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 26

Кооператывна 1; 1А; 3; 5; 7; 7А; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 19/А; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 33; 35; 35А; 37А; 39; 41; 43; 45

Лагидна 1; 3; 4; 5; 7; 9; 10; 11; 12; 12А; 13; 13А; 13Б; 14; 14А; 15; 15А; 16; 16А; 16б; 17; 18; 19А; 20; 21; 21А; 22; 23

Ластивкова 1; 1Б; 2; 4; 5; 6; 6А; 7; 7А; 7Б; 7В; 8; 8А; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 18А; 19; 20; 20А; 22; 22А; 24

Лытвыненка Мыхайла 1; 1А; 1Б; 1В; 2; 2А; 3; 3А; 4; 5; 5А; 6; 7; 8; 8А; 9; 10; 11; 12; 12А; 13А; 14; 15; 16; 18

Лозова 1

Мала Петропавливська 1; 6; 7А

Марковыча Опанаса 1; 2; 3; 4; 5; 6; 6А; 7; 7А; 8; 9; 9А; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 31; 33

Мыру 35; 36; 37; 37А; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 43/2; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 61; 63; 64; 64А; 65; 66; 67; 68; 70; 71

Небеснои Сотни 1; 1А; 2; 2б; 4; 5; 7; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 15А; 16; 16А; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 26А; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 34А; 34Б; 34В; 34Г; 35; 36; 38; 39; 40; 42; 44; 44А; 46; 47; 47А; 48; 49; 50; 51; 51А; 52; 53; 53А; 54; 56; 58; 62; 64; 66; 68; 71; 74

Новокыивське Шосе 23; 23/А; 25; 26; 26А; 27; 29; 29Б

Обиздна 8; 15; 13 ТП414

Проризна 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; 10; 11; 12; 13; 1А

Професийна 7; 7/2; 9А; 20; 31; 33; 35; 35А; 37; 39; 39А; 40; 41; 42; 43; 43А; 45; 47; 48; 49; 50; 51; 51/2; 52; 54; 54А; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 63А; 63Б; 64; 65; 66; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 74А; 76; 78; 80; 82; 82А; 82Б; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 98; 100; 102; 106; 108

Скифська 1; 7; 9А; 11; 11А; 11б

Соснова 2

Хмельныцького Богдана 68/а; 88; 90; 92; 96А; 98; 98А; 100; 100-а; 100-а п.7; 102; 102/поз.5; 102насін; 104; 121A; 123; 123а; 125; 127; 129; 129/1; 131; 131А; 131В; 133; 137/зуп.РЦЛ

Шевченка Тараса 34

Шкильна 46; 48; 52; 52/2; 52 п. 3/1; 52 поз.2; 62Б

Золотониське Шосе 61

шосе Новокыивське 28.

Источник: Великодимерский поселковый совет

Источник: Официальный сайт Переяславского городского территориального общества

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