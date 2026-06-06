Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области и пенсионные выплаты в целом не будут начисляться отдельным украинцам, сообщает Politeka.

Речь идет о тех, кто проживает на временно оккупированных территориях или уехал оттуда и в случае получения ими средств от государства-агрессора.

Как проинформировали на официальном сайте ПФУ, подобные ограничения введены после внесения соответствующих изменений в действующее законодательство о пенсионном страховании.

Выплата денежной помощи для пенсионеров в Киевской области производится только при условии неполучения аналогичных выплат от органов пенсионного обеспечения российской федерации.

Граждане должны официально уведомить об этом заявление при оформлении, перерасчете, возобновлении или продлении выплат.

Это прописано в пункте 144 Заключительных положений Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Если пенсионер уже подал такое сообщение, повторно информировать государственные органы о неполучении денег от России не нужно.

Уведомить Пенсионный фонд Украины необходимо только в случае изменения обстоятельств, например, если человек начал получать выплаты от российских органов.

В настоящее время денежная помощь для пенсионеров в Киевской области защищена от отмены для тех, кто своевременно и честно предоставляет информацию о своем статусе.

В ПФУ отмечают, что предоставить сведения о неполучении российских средств можно несколькими удобными способами.

Для этого необязательно лично посещать отделения, ведь гражданам доступен вебпортал электронных услуг ПФУ, процедура видеоидентификации, а для находящихся за рубежом предусмотрено почтовое обращение.

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