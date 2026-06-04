Ограничение движения транспорта в Киеве было введено на длительный период, что заставляет водителей заранее планировать свои поездки по городу, сообщает Politeka.

Первая волна масштабных работ по ограничению движения транспорта в Киеве охватывает один из главных мостовых переходов столицы.

Коммунальщики отмечают, что частичное перекрытие проезда на этом участке началось в конце весны и будет продолжаться в течение всего лета и начала осени.

По информации УК "Киевавтодор", с 30 мая по 31 октября специалисты будут проводить обновления дорожной инфраструктуры на Южном мосту.

Причиной таких неудобств стал ремонт асфальтобетонного покрытия. Профильные службы работают на правобережной эстакаде со стороны поселка Корчеватое.

Работы производятся в направлении с правого на левый берег реки Днепр. Специалисты коммунальной корпорации отмечают, что бригады работают в первой и частично второй полосах движения круглосуточно.

Важно, что на время проведения дорожных работ проезд автомобилей организуют исключительно по крайней левой полосе.

Параллельно с этим дорожники производят масштабные работы в другой части города. Еще одно частичное ограничение движения транспорта в Киеве действует в Оболонском районе.

Там ремонтные бригады занимаются ликвидацией повреждений и обновлением магистралей на одной из ключевых улиц.

Коммунальщики отмечают, что ограничения на этом участке начались 29 мая и продлятся до 7 июня включительно.

В УК "Киевавтодор" рассказали, что специалисты будут вкладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия на улице Богатырской.

Работы продолжаются на участке от автозаправочной станции "КЛО" до улицы Куреневской. На время проведения дорожных мероприятий проезд для автомобилей был организован с противоположной стороны улицы по одной полосе в каждом направлении.

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