Обмеження руху транспорту в Києві запровадили на тривалий період, що змушує водіїв заздалегідь планувати свої поїздки містом, повідомляє Politeka.

Перша хвиля масштабних робіт з обмеженням руху транспорту в Києві охоплює один із головних мостових переходів столиці.

Комунальники зазначають, що часткове перекриття проїзду на цій ділянці розпочалося наприкінці весни та продовжуватиметься протягом усього літа та початку осені.

За інформацією КК "Київавтодор", з 30 травня до 31 жовтня фахівці проводитимуть оновлення дорожньої інфраструктури на Південному мосту.

Причиною таких незручностей став поточний ремонт асфальтобетонного покриття. Профільні служби працюють на правобережній естакаді з боку селища Корчувате.

Роботи проводяться у напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро. Спеціалісти комунальної корпорації наголошують, що бригади працюють у першій та частково другій смугах руху цілодобово.

Важливо, що на час проведення дорожніх робіт проїзд автомобілів організують виключно крайньою лівою смугою.

Паралельно з цим дорожники проводять масштабні роботи в іншій частині міста. Ще одне часткове обмеження руху транспорту в Києві діє в Оболонському районі.

Там ремонтні бригади займаються ліквідацією пошкоджень та оновленням магістралей на одній із ключових вулиць.

Комунальники зазначають, що обмеження на цій ділянці розпочалися 29 травня та триватимуть до 7 червня включно.

У КК "Київавтодор" розповіли, що наразі фахівці вкладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття на вулиці Богатирській.

Роботи тривають на ділянці від автозаправної станції "КЛО" до вулиці Куренівської. На час проведення дорожніх заходів проїзд для автівок організували з протилежного боку вулиці по одній смузі в кожному напрямку.

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