Подорожание проезда в Киеве обсуждается на фоне убыточности транспортной сферы и поиска новой модели оплаты пассажирам, сообщает Politeka.

Инициативу о пересмотре стоимости поездок ранее озвучил мэр Виталий Кличко. В ответ общественная организация «Пассажиры Киева» предложила альтернативный подход, предусматривающий изменение принципа расчета.

Речь идет о переходе от оплаты за каждую поездку в систему билетов с временным лимитом. Такой формат позволяет пассажирам пересаживаться между видами транспорта без дополнительных затрат в течение определенного времени.

В частности, предлагается базовый билет за 20 грн. на 45 минут. Расширенный вариант – 30 грн на 90 минут. Также предусмотрен суточный безлимит за 80 грн. и месячный проездной за 1000 грн. с возможностью активации в любой день.

Эксперты объясняют, что действующая система не учитывает интенсивность использования. Человек, ездящий каждый день, платит столько же, как и тот, кто пользуется транспортом изредка. Новая модель должна изменить этот подход.

В общественной организации приводят примеры европейских городов, где большинство пассажиров пользуются долгосрочными абонементами. В столице этот показатель остается значительно ниже.

Предполагаемые изменения могут стимулировать регулярное пользование и сделать ежедневные поездки более выгодными. Для студентов предусмотрена скидка 50% на отдельные виды абонементов.

Специалисты также указывают, что внедрение такой системы способно увеличить доходы перевозчиков и снизить нагрузку на бюджет. Сэкономленные средства могут быть направлены на обновление транспорта и инфраструктуры.

Отдельно предлагается оставить оплату банковской картой на уровне 20 грн, но без возможности бесплатной пересадки. В этом контексте удорожание проезда в Киеве рассматривается вместе с переходом к новой модели расчетов, а не только как изменение цены.

