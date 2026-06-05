Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Киевской области на 6 июня.

Графики плановых отключений света в Киевской области будут действовать 6 июня в связи с проведением технических работ в электросетях, сообщает Politeka.net.

Энергетики отмечают, что временные ограничения в субботу являются вынужденной мерой по поддержанию стабильной и безопасной работы энергосистемы региона. Специалисты подчеркивают, что запланированные отключения света в Киевской области на 6 июня не сокращаются, поскольку ремонтные работы выполняются поэтапно и требуют соблюдения утвержденного графика.

В селе Воронькив 6 июня с 08:00 до 20:00 (12 часов подряд) будет отсутствовать электроснабжение. Обесточение будет касаться значительного перечня адресов:

Джерельна — 1/ТП-23, 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39Б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 70, 70А, 70Б, 72, 72А, 74, 74А, 78, 84, 84А

Отдельно отмечается, что в селе Свитыльня с 09:00 до 20:00 электроэнергия будет отсутствовать на некоторых улицах. Временные ограничения охватят дома по адресам:

Будивельныкив — 5

Захысныкив — 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40

Коцюбынського — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Механизаторив (вул.) — 1, 4Б, 7

Механизаторив (пров.) — 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15

Мыхайливська — 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Жовтнева — 21, 23, 25, 27, 29, 29б, 29В/2, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

Космонавтив — 1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48

Набережна — 67, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 93, 114, 116, 118, 122, 124, 126А

Козачый пров. — 1, 2, 2А, 3, 5, 9, 11.

Источник: Великодимерский поселковый совет

Источник: Вороньковская территориальная община

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