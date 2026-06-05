Українців попередили про планові графіки відключення світла у Київській області на 6 червня.

Графіки планових відключень світла у Київській області діятимуть 6 червня у зв’язку з проведенням технічних робіт в електромережах, повідомляє Politeka.net.

Енергетики зазначають, що тимчасові обмеження в суботу є вимушеним заходом для підтримання стабільної та безпечної роботи енергосистеми регіону. Фахівці підкреслюють, що заплановані відключення світла у Київській області на 6 червня не скорочуються, оскільки ремонтні роботи виконуються поетапно та потребують дотримання затвердженого графіка.

У селі Вороньків 6 червня з 08:00 до 20:00 години (12 годин поспіль) буде відсутнє електропостачання. Знеструмлення стосуватиметься значного переліку адрес:

Джерельна — 1/ТП-23, 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39Б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 70, 70А, 70Б, 72, 72А, 74, 74А, 78, 84, 84А

Окремо зазначається, що у селі Світильня з 09:00 до 20:00 години електроенергія буде відсутня на деяких вулицях. Тимчасові обмеження охоплять будинки за адресами:

Будівельників — 5

Захисників — 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40

Коцюбинського — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Механізаторів (вул.) — 1, 4Б, 7

Механізаторів (пров.) — 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15

Михайлівська — 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Жовтнева — 21, 23, 25, 27, 29, 29б, 29В/2, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

Космонавтів — 1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48

Набережна — 67, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 93, 114, 116, 118, 122, 124, 126А

Козачий пров. — 1, 2, 2А, 3, 5, 9, 11.

Джерело: Великодимерська селищна рада

Джерело: Вороньківська територіальна громада

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