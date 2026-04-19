Подорожание продуктов в Киевской области зафиксировано по итогам мониторинга стоимости базовых товаров в апреле 2026 года, сообщает Politeka.

В молочном сегменте сыр твердый «Коммо традиционный 50%» (1 кг) стоит в среднем 555,12 грн. По сравнению с мартовским уровнем 559,89 грн. средний показатель несколько снизился, однако ситуация на рынке остается неоднородной. В розничных сетях зафиксирован существенный разброс цен — от 489,00 до более 610 грн, что объясняется различными закупочными условиями, логистическими затратами и маркетинговой политикой ритейлеров.

Плавленый сыр "Ферма Дружба 55%" (70 г) демонстрирует умеренное повышение стоимости. Текущая средняя цена составляет 32,60 грн, в то время как в марте она была значительно ниже. В течение месяца наблюдались краткосрочные ценовые колебания, связанные с обновлением поставок и изменениями закупочных партий в торговых сетях.

Отдельную динамику показывает сегмент сливочного масла. Масло «Крестьянское 72,5%» (200 г) в апреле стоит в среднем 119,33 грн. В марте средний уровень составил 113,61 грн, что свидетельствует о постепенном, но стабильном росте. На формирование цены оказывают влияние затраты на сырье, энергоносители и транспортную составляющую, которые остаются чувствительными к рыночным изменениям.

Подорожание продуктов в Киевской области связывают с комплексом экономических факторов, в том числе колебания себестоимости производства, сезонность молочного сырья и изменения в структуре спроса со стороны потребителей и торговых сетей.

Аналитики рынка отмечают, что молочная категория остается одной из наиболее уязвимых к ценовым колебаниям, а дальнейшая динамика будет зависеть от стабильности поставок и затрат производственной цепи.

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: украинцам показали новые варианты размещения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киевской области: житель был объявлен о проблеме.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: какие суммы предусмотрены в апреле и кто не может получить деньги.