Подорожчання продуктів у Київській області зафіксоване за підсумками моніторингу вартості базових товарів у квітні 2026 року, повідомляє Politeka.

У молочному сегменті сир твердий «Комо традиційний 50%» (1 кг) коштує в середньому 555,12 грн. Порівняно з березневим рівнем 559,89 грн середній показник дещо знизився, однак ситуація на ринку залишається неоднорідною. У роздрібних мережах зафіксовано суттєвий розкид цін — від 489,00 грн до понад 610 грн, що пояснюється різними закупівельними умовами, логістичними витратами та маркетинговою політикою ритейлерів.

Плавлений сир «Ферма Дружба 55%» (70 г) демонструє помірне підвищення вартості. Поточна середня ціна становить 32,60 грн, тоді як у березні вона була значно нижчою. Протягом місяця спостерігалися короткострокові цінові коливання, пов’язані з оновленням постачань та змінами закупівельних партій у торгових мережах.

Окрему динаміку показує сегмент вершкового масла. Масло «Селянське 72,5%» (200 г) у квітні коштує в середньому 119,33 грн. У березні середній рівень становив 113,61 грн, що свідчить про поступове, але стабільне зростання. На формування ціни впливають витрати на сировину, енергоносії та транспортну складову, які залишаються чутливими до ринкових змін.

Подорожчання продуктів у Київській області пов’язують із комплексом економічних факторів, серед яких коливання собівартості виробництва, сезонність молочної сировини та зміни у структурі попиту з боку споживачів і торговельних мереж.

Аналітики ринку відзначають, що молочна категорія залишається однією з найбільш вразливих до цінових коливань, а подальша динаміка залежатиме від стабільності постачання та витрат виробничого ланцюга.

