Графіки відключення світла у Київській області на 16 квітня вводяться через планові та профвілактичні роботи.

Графіки відключення світла у Київській області на 16 квітня носять плановий характер та діятимуть лише в частині регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

У зв’язку з проведенням планових робіт на електромережах 16 квітня у низці населених пунктів Київської області буде тимчасово припинено електропостачання.

Без світла на період виконання робіт залишаться окремі адреси у селі Гурівщина (вул. Київська, 47, 86), селі Любимівка (вул. Київська, 90А; вул. Польова, 6А) та селі Лісне (вул. Сосонова, 30, 32).

Також з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада. Через це електрика буде відсутня з 08:30–20:00 години в таких населених пунктах:

село Велика Каратуль вулиці:

Польова — 1–9, 11, 13, 15, 19, 21, 25;

Садова — 1–9, 10–17, 19–22, 24–28, 30–32, 34–39;

Сонячна — 1–7, 8А, 9–15, 17–18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38

місто Переяслав вулиці:

Героїв України — 1–9, 10А–10В, 11–20, 22, 24, 26, 28;

Гімназійна — 24;

Козинська — 1–14, 16–20, 22, 24, 26, 1А, 2А;

Марковича Опанаса — 1–27, 29, 31, 33, 6А, 7А, 9А;

Небесної Сотні — 33, 35, 39, 44–46, 47–54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 71, 74;

Професійна — 42;

Шевченка Тараса — 34;

пров. 1-ий Професійний — 1–2;

пров. Береговий — 2–9, 11–13, 15, 2А.

Останні новини України:

