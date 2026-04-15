Графики отключения света в Киевской области на 16 апреля вводятся из-за плановых и профвилактических работ.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

В связи с проведением плановых работ на электросетях 16 апреля в ряде населенных пунктов Киевской области будет временно прекращено электроснабжение.

Без света на период выполнения работ останутся отдельные адреса в селе Гуривщына (ул. Кыивська, 47, 86), селе Любымивка (ул. Кыивська, 90А; ул. Польова, 6А) и селе Лисне (ул. Сосонова, 30, 32).

Также с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Киевские региональные электросети будут проводить профилактические работы в пределах Переяславской территориальной громады. Поэтому электричество будет отсутствовать с 08:30–20:00 в таких населенных пунктах:

село Велыка Каратуль улицы:

Польова — 1–9, 11, 13, 15, 19, 21, 25;

Садова — 1–9, 10–17, 19–22, 24–28, 30–32, 34–39;

Сонячна — 1–7, 8А, 9–15, 17–18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38

город Переяслав улицы:

Героив Украины — 1–9, 10А–10В, 11–20, 22, 24, 26, 28;

Гимназийна — 24;

Козынська — 1–14, 16–20, 22, 24, 26, 1А, 2А;

Марковыча Опанаса — 1–27, 29, 31, 33, 6А, 7А, 9А;

Небеснои Сотни — 33, 35, 39, 44–46, 47–54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 71, 74;

Професийна — 42;

Шевченка Тараса — 34;

пров. 1-ий Професийный — 1–2;

пров. Береговый — 2–9, 11–13, 15, 2А.

