У цьому контексті подорожчання проїзду в Києві розглядається разом із переходом до нової моделі розрахунків, а не лише як зміна ціни.

Подорожчання проїзду в Києві обговорюється на тлі збитковості транспортної сфери та пошуку нової моделі оплати для пасажирів, повідомляє Politeka.

Ініціативу щодо перегляду вартості поїздок раніше озвучив мер Віталій Кличко. У відповідь громадська організація «Пасажири Києва» запропонувала альтернативний підхід, який передбачає зміну принципу розрахунку.

Йдеться про перехід від оплати за кожну поїздку до системи квитків із часовим лімітом. Такий формат дозволяє пасажирам пересідати між видами транспорту без додаткових витрат протягом визначеного часу.

Зокрема, пропонується базовий квиток за 20 грн на 45 хвилин. Розширений варіант — 30 грн на 90 хвилин. Також передбачено добовий безліміт за 80 грн та місячний проїзний за 1000 грн із можливістю активації у будь-який день.

Експерти пояснюють, що чинна система не враховує інтенсивність користування. Людина, яка їздить щодня, платить стільки ж, як і той, хто користується транспортом зрідка. Нова модель має змінити цей підхід.

У громадській організації наводять приклади європейських міст, де більшість пасажирів користується довгостроковими абонементами. У столиці цей показник залишається значно нижчим.

Очікується, що запропоновані зміни можуть стимулювати регулярне користування та зробити щоденні поїздки вигіднішими. Для студентів передбачена знижка 50% на окремі види абонементів.

Фахівці також вказують, що впровадження такої системи здатне збільшити доходи перевізників і зменшити навантаження на бюджет. Зекономлені кошти можуть спрямувати на оновлення транспорту та інфраструктури.

Окремо пропонується залишити оплату банківською карткою на рівні 20 грн, але без можливості безкоштовної пересадки. У цьому контексті подорожчання проїзду в Києві розглядається разом із переходом до нової моделі розрахунків, а не лише як зміна ціни.

