Українські пенсіонери мають право на цілу низку пільг — від вікових надбавок до безкоштовного проїзду та знижок на комунальні послуги. Проте далеко не всі знають про свої права і втрачають тисячі гривень щомісяця.

Держава розширює програми грошової підтримки українців — зокрема й для найбільш вразливих категорій населення. Пенсіонери в Україні мають право на цілу низку пільг, однак через брак інформації багато хто ними не користується і щомісяця втрачає значні суми.

Як повідомляє ТСН, у серпні 2026 року для літніх людей продовжують діяти вікові надбавки, безкоштовний проїзд у транспорті, знижки на комунальні послуги, безоплатні ліки за рецептом, звільнення від земельного податку та низка інших преференцій. Розповідаємо про кожну з них детальніше.

Вікові надбавки: кому скільки доплачують

Після досягнення 70 років пенсіонери автоматично отримують щомісячну доплату. Її розмір залежить від віку: після 70 років — 300 гривень, після 75 років — 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень. Важливий нюанс: надбавка нараховується лише тим, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривні. Жодних додаткових заяв подавати не потрібно — Пенсійний фонд призначає виплату автоматично.

Безкоштовний проїзд: який транспорт доступний

Відповідно до постанови уряду №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у міському громадському транспорті за наявності пенсійного посвідчення. Пільга поширюється на трамваї, тролейбуси, міські автобуси та приміські електрички. У містах з електронною системою обліку поїздок може знадобитися транспортна картка або електронний квиток.

Водночас безкоштовний проїзд не діє на міжміських автобусах, поїздах далекого сполучення та в метрополітені — якщо пасажир не має спеціальної пільгової картки.

Комунальні знижки: від 50% до 100%

Для окремих категорій пенсіонерів передбачені суттєві знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Учасники бойових дій та члени їхніх родин отримують знижку 75%, окремі категорії ветеранів війни з інвалідністю — 100%, а члени сімей загиблих ветеранів — 50%. Більшість же пенсіонерів може оформити житлову субсидію, розмір якої визначають індивідуально залежно від доходів і складу сім'ї.

Окрема пільга діє для пенсіонерів, які щонайменше три роки працювали в освіті, медицині, культурі або фармацевтичній сфері в сільській місцевості й продовжують там проживати. Їм держава компенсує 100% витрат на газ або тверде паливо.

Безкоштовні ліки за програмою "Доступні ліки"

Пенсіонери мають право на отримання частини лікарських засобів за рецептом лікаря безоплатно або зі знижкою. Актуальний перелік препаратів і тип відшкодування можна знайти на сайті Національної служби здоров'я України (НСЗУ), а також на порталі МОЗ. Міністерство охорони здоров'я планує розширювати програму — до реєстру регулярно додають нові препарати.

Земельний податок, паркування та інші бонуси

Відповідно до статті 281.1 Податкового кодексу, пенсіонери звільнені від сплати земельного податку в межах установлених норм — ідеться про присадибні ділянки, сади та городи. Крім того, літні люди можуть безкоштовно паркувати автомобіль на платних парковках, отримати 50% знижки при страхуванні авто (за умови, що двигун до 2500 куб. см або це електромобіль потужністю до 100 кВт), а також безоплатну первинну юридичну консультацію.

Пенсіонери-підприємці (ФОП) додатково звільнені від сплати єдиного соціального внеску за себе й також зберігають право на безкоштовний проїзд і земельні пільги.

Як оформити пільги

Більшість державних пільг оформлюють через Пенсійний фонд України. Зробити це можна трьома способами:

особисто звернутися до відділення ПФУ;

подати заяву через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

онлайн — через вебпортал ПФУ або портал "Дія".

Для оформлення житлової субсидії достатньо подати заяву та декларацію про доходи через "Дію", ЦНАП або особисто до ПФУ. Для безкоштовного проїзду в транспорті потрібне лише пенсійне посвідчення — жодних додаткових документів не вимагають.

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