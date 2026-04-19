Прогноз погоды на неделю с 20 по 26 апреля в Киеве поможет местным жителям подготовиться к естественным прихотям.

Прогноз на неделю с 20 по 26 апреля в Киеве свидетельствует о неустойчивом весеннем характере погоды с колебанием облачности и температуры, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 20 по 26 апреля в Киеве предоставили на платформе sinoptik.ua.

20 апреля в столице прогнозируется от +7° в ночные часы до +12° днем. День пройдет под плотной облачностью, которая появится с утра и сохранится до вечера.

21 апреля температура будет колебаться от +5° до +11°. В ночные часы возможен дождь, который к утру прекратится.

Днем небо будет оставаться затянутым облаками, а солнце будет редко. Ближе к вечеру осадки уже не прогнозируют.

22 апреля пройдет без существенных осадков. Температура воздуха будет составлять от +5° ночью до +12° днем. Утро может быть более ясным, однако в середине дня облачность снова усилится. К вечеру небо частично прояснится.

23 апреля ожидается от +7 ° до +12 °. В течение дня будет идти дождь. Во второй половине дня возможен небольшой дождь, который к вечеру прекратится.

24 апреля температура составит от +6° до +10°. В течение дня удержится плотная облачность. К полудню осадков не ожидается, однако во второй половине дня возможен кратковременный дождь, который прекратится к вечеру.

25 апреля воздух прогреется до +13°, минимальные значения составят около +7°. Весь день в столице сохранится облачная облачность, но без осадков.

26 апреля станет самым теплым днем ​​данного периода с температурой до +16°. Несмотря на это, небо будет оставаться преимущественно пасмурным. Осадков в этот день не прогнозируется.

Поэтому местным жителям советуют учитывать прогноз погоды на неделю с 20 по 26 апреля в Киеве.

