Подорожание молочных продуктов в Киевской области фиксируется в апреле 2026 года на фоне изменений в стоимости базовых позиций, передает Politeka.

Это касается молока, масла и плавленого сыра в торговых сетях.

Сегмент питьевого молока "Простонаше" 1% (900 мл) демонстрирует средний уровень 60,62 грн. В рознице Megamarket продукт стоит 63,00 грн, тогда как у Metro – 58,24 грн. По сравнению с мартовским средним значением 59,31 грн зафиксировано повышение на 1,31 грн. В течение месяца цены изменялись от 59,10 до 60,62 грн. с короткими стабильными периодами.

Жировая группа также показывает рост. Масло "Крестьянское" 72,5% (200 г) сейчас стоит в среднем 119,33 грн. В магазинах зафиксирована разница: Auchan - 107,00 грн, Megamarket - 122,00 грн, Metro - 129,00 грн. По сравнению с мартом (113,61 грн.) прирост составляет 5,72 грн. Колебания в период были неравномерными, с пиками свыше 120 грн в начале апреля.

В сегменте плавленых изделий сыр "Ферма Дружба" 55% (70 г) показывает среднюю цену 32,60 грн. В сетях диапазон варьируется: Megamarket – 31,00 грн, Novus – 32,49 грн, Auchan – 33,10 грн, Metro – 33,80 грн. По сравнению с мартовским уровнем 25,88 грн зафиксировано существенное увеличение на 6,72 грн, что является самой высокой динамикой среди рассматриваемых категорий.

В целом, подорожание молочных продуктов в Киевской области отражает неравномерные изменения рынка: отдельные позиции демонстрируют стабилизацию, однако большинство товаров движется в сторону постепенного повышения стоимости. Особенно это заметно в сегменте масла и плавленых сыров, где разница между мартовскими и апрельскими показателями наиболее ощутима для потребителя.

Последние новости Украины:

