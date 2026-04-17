Подорожчання молочних продуктів у Київській області фіксується у квітні 2026 року на тлі змін вартості базових позицій, передає Politeka.

Як інформує Мінфін, це стосується молока, масла та плавленого сиру в торговельних мережах.

Сегмент питного молока “Простонаше” 1% (900 мл) демонструє середній рівень 60,62 грн. У роздрібі Megamarket продукт коштує 63,00 грн, тоді як у Metro — 58,24 грн. Порівняно з березневим середнім значенням 59,31 грн зафіксовано підвищення на 1,31 грн. Протягом місяця ціни змінювалися від 59,10 до 60,62 грн із короткими стабільними періодами.

Жирова група також демонструє зростання. Масло “Селянське” 72,5% (200 г) нині коштує в середньому 119,33 грн. У магазинах зафіксовано різницю: Auchan — 107,00 грн, Megamarket — 122,00 грн, Metro — 129,00 грн. У порівнянні з березнем (113,61 грн) приріст становить 5,72 грн. Коливання протягом періоду були нерівномірними, із піками понад 120 грн на початку квітня.

У сегменті плавлених виробів сир “Ферма Дружба” 55% (70 г) показує середню ціну 32,60 грн. У мережах діапазон варіюється: Megamarket — 31,00 грн, Novus — 32,49 грн, Auchan — 33,10 грн, Metro — 33,80 грн. Порівняно з березневим рівнем 25,88 грн зафіксовано суттєве збільшення на 6,72 грн, що є найвищою динамікою серед розглянутих категорій.

У цілому подорожання молочних продуктів у Київській області відображає нерівномірні зміни ринку: окремі позиції демонструють стабілізацію, однак більшість товарів рухається в бік поступового підвищення вартості. Особливо це помітно у сегменті масла та плавлених сирів, де різниця між березневими та квітневими показниками є найбільш відчутною для споживача.

