Доплати для пенсіонерів у Київській області встановлюються державою як щомісячна вікова підтримка для громадян літнього віку та нараховуються разом із основною пенсією.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Йдеться про систему додаткових виплат, яка діє для осіб після досягнення визначених вікових меж і є частиною соціальних гарантій для населення похилого віку. Призначення здійснюється автоматично, без необхідності подавати заяви чи звернення до територіальних органів.

Механізм передбачає поетапне збільшення суми залежно від віку отримувача. Для категорії 70–74 роки встановлено 300 гривень щомісяця. Для громадян віком 75–79 років передбачено 456 гривень. Особи, які досягли 80 років і більше, отримують 570 гривень на місяць.

Нарахування стартує з дати народження, коли особа переходить у нову вікову групу. Якщо день народження припадає на перше число місяця, виплата нараховується за повний місяць. Якщо ж дата інша, кошти обчислюються пропорційно кількості днів від моменту набуття права до завершення розрахункового періоду.

Важливим критерієм є рівень загального пенсійного забезпечення. Надбавка призначається лише тим громадянам, у яких сукупний розмір виплат не перевищує 10 340,35 гривні. У разі перевищення цього порогу право на додаткові кошти не виникає.

Доплати для пенсіонерів у Київській області не додаються одна до одної при переході між віковими групами. Замість накопичення діє принцип заміщення: попередній розмір скасовується, а встановлюється новий, вищий рівень підтримки. Таким чином, збільшення відбувається поступово — шляхом різниці між попередньою та новою сумою.

Фінансування таких нарахувань здійснюється Пенсійним фондом у межах чинних нормативів, а оновлення розміру відбувається автоматично після досягнення відповідного віку. Мета програми полягає у підтримці стабільного рівня доходів літніх громадян і частковій компенсації витрат на повсякденні потреби.

