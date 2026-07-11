Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области начала действовать по обновленным правилам, которые предусматривают более индивидуальный подход.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области стала частью обновленной системы поддержки от УВКБ ООН, сообщает Politeka.

Как проинформировали УВКБ ООН, денежная помощь для ВПЛ в Киевской области теперь не имеет фиксированного размера.

Сумма определяется в соответствии с условиями, в которых люди оказались после вынужденного перемещения или потери жилья.

В предыдущей модели поддержка составила 10 800 гривен на одного человека за три месяца, однако теперь структура выплат изменилась и стала многоуровневой.

В частности, предусмотрено, что домохозяйства, вынужденные эвакуироваться с опасных территорий или покинуть жилье из-за обстрелов, могут получить 12 300 гривен за три месяца.

Для части людей, проживающих вблизи линии фронта, предусмотрена ежемесячная поддержка в размере 1 800 гривен, однако эта программа еще не запущена в полном объеме.

Отдельно рассматривается вариант выплат в размере от 2000 до 3000 гривен в месяц. Такая денежная помощь для ВПЛ в Киевской области будет назначаться для лиц, находящихся в состоянии перемещения более 6 месяцев.

Важным условием является также то, что они не могут получить государственную поддержку.

Обновленные правила предусматривают, что поддержка и дальше может предоставляться тем, кто вернулся в свои дома после перемещения или вернулся из-за границы после 24 февраля 2022 года.

В приоритете остаются люди, чье жилье было разрушено или повреждено, семьи, которые потеряли близких в результате обстрелов, а также домохозяйства, где ранены или нуждаются в длительном лечении после атак.

Источник: УВКБ ООН

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