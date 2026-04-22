Графіки відключення світла у Київській області на 23 квітня торкнуться лише окремих населених пунктів регіону, повідомляє видання Politeka.net.
Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».
Причиною графіків відключень світла у Київській області на 23 квітня є проведення профілактичних робіт, спрямованих на підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям у мережах. Зокрема, технічні заходи виконуватимуться в межах Переяславська територіальна громада, а також Гірська сільська територіальна громада.
У селі Гоголів у період з 09:00–17:00 години без електропостачання залишаться окремі будинки за такими адресами:
- Абрикосова — 5, 9, 13
- Київська — 0001, 80, 80А, 81, 82А, 82В, 83, 84А, 84Б, 84Д, 85, 86, 86А, 90, 90А, 92, 102, 160
- Кільцева — садов. тов.
- Красилівська — 1-12, 14, 16, 18, 20, 20А
- М. Заньковецької — 2, 12, 14
- М. Лагунової — 10
- Польова — 7
- Требухівська — 1А, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 49У, 54, 58
- пров. Київський — 88Д
- СТ «Прогрес» — 1
Водночас у Переяслав відключення триватимуть з 08:00 до 20:00 (12 годин поспіль). Упродовж цього часу електроенергія буде відсутня за такими адресами:
- Андрушівська — 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
- Дружби — 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27
- Канівська — 1-18, 5А, 5Б, 7А, 8А, 9А
- Каштана — 7, 9-11, 14-20, 15/1, 22, 24, 26
- Комарівська — 21, 25
- Космонавтів — 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 27А, 29, 31, 33, 33А, 35, 35А, 39, 41, 41А, 41А, 43, 45, 47
- Литовська — 14
- Морська — 24, 26
- Перемоги — 1-22, 19А, 24, 26, 28-29, 31-46, 46А
- Рибальська — 2А, 2Б, 3-61, 56А, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
- Сагайдачного Петра — 2
- Чикаленка Євгена — 1-37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 6А, 10А, 16А, 20А, 20Б
- Ювілейна — 94.
Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: українцям показали нові варіанти розміщення.
Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: жителя було оголошено про проблему.
Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми передбачені у квітні та хто не може отримати гроші.