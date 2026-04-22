Графіки відключення світла у Київській області на 23 квітня торкнуться лише окремих населених пунктів регіону.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Причиною графіків відключень світла у Київській області на 23 квітня є проведення профілактичних робіт, спрямованих на підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям у мережах. Зокрема, технічні заходи виконуватимуться в межах Переяславська територіальна громада, а також Гірська сільська територіальна громада.

У селі Гоголів у період з 09:00–17:00 години без електропостачання залишаться окремі будинки за такими адресами:

Абрикосова — 5, 9, 13

Київська — 0001, 80, 80А, 81, 82А, 82В, 83, 84А, 84Б, 84Д, 85, 86, 86А, 90, 90А, 92, 102, 160

Кільцева — садов. тов.

Красилівська — 1-12, 14, 16, 18, 20, 20А

М. Заньковецької — 2, 12, 14

М. Лагунової — 10

Польова — 7

Требухівська — 1А, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 49У, 54, 58

пров. Київський — 88Д

СТ «Прогрес» — 1

Водночас у Переяслав відключення триватимуть з 08:00 до 20:00 (12 годин поспіль). Упродовж цього часу електроенергія буде відсутня за такими адресами:

Андрушівська — 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Дружби — 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27

Канівська — 1-18, 5А, 5Б, 7А, 8А, 9А

Каштана — 7, 9-11, 14-20, 15/1, 22, 24, 26

Комарівська — 21, 25

Космонавтів — 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 27А, 29, 31, 33, 33А, 35, 35А, 39, 41, 41А, 41А, 43, 45, 47

Литовська — 14

Морська — 24, 26

Перемоги — 1-22, 19А, 24, 26, 28-29, 31-46, 46А

Рибальська — 2А, 2Б, 3-61, 56А, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

Сагайдачного Петра — 2

Чикаленка Євгена — 1-37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 6А, 10А, 16А, 20А, 20Б

Ювілейна — 94.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: українцям показали нові варіанти розміщення.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: жителя було оголошено про проблему.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми передбачені у квітні та хто не може отримати гроші.