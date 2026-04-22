Графики отключения света в Киевской области на 23 апреля коснутся только отдельных населенных пунктов региона, сообщает издание Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

Причиной графиков отключений света в Киевской области на 23 апреля является проведение профилактических работ, направленных на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварий в сетях. В частности, технические мероприятия будут выполняться в пределах Переяславской территориальной общины, а также Гирська сельская территориальная община.

В селе Гоголив в период с 09:00–17:00 без электроснабжения останутся отдельные дома по следующим адресам:

Абрыкосова — 5, 9, 13

Кыивська — 0001, 80, 80А, 81, 82А, 82В, 83, 84А, 84Б, 84Д, 85, 86, 86А, 90, 90А, 92, 102, 160

Кильцева — садов. тов.

Красыливська — 1-12, 14, 16, 18, 20, 20А

М. Заньковецькои — 2, 12, 14

М. Лагуновои — 10

Польова — 7

Требухивська — 1А, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 49У, 54, 58

пров. Кыивськый — 88Д

СТ «Прогрес» — 1

В то же время у Переяслави отключения будут продолжаться с 08:00 до 20:00 (12 часов подряд). За это время электроэнергия будет отсутствовать по следующим адресам:

Андрушивська — 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Дружбы — 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27

Канивська — 1-18, 5А, 5Б, 7А, 8А, 9А

Каштана — 7, 9-11, 14-20, 15/1, 22, 24, 26

Комаривська — 21, 25

Космонавтив — 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 27А, 29, 31, 33, 33А, 35, 35А, 39, 41, 41А, 41А, 43, 45, 47

Лытовська — 14

Морська — 24, 26

Перемогы — 1-22, 19А, 24, 26, 28-29, 31-46, 46А

Рыбальська — 2А, 2Б, 3-61, 56А, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

Сагайдачного Петра — 2

Чыкаленка Евгена — 1-37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 6А, 10А, 16А, 20А, 20Б

Ювилейна — 94.

