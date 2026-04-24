Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области продолжают предоставлять в рамках гуманитарных программ для пострадавших от войны.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области издаются в Киеве и регионе в рамках работы гуманитарной инициативы «Формат20», сообщает Politeka.

Данная организация с 24 февраля поддерживает пострадавших от войны, а также ВСУ, ТРО и добровольческие формирования.

Выдача помощи для внутренне перемещенных лиц осуществляется по адресу г. Киев, Лобановского 4-а, по предварительной записи.

Организаторы обнародовали обновленные условия получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области.

В частности, право на помощь имеют внутренне перемещенные лица, вынужденные выехать с оккупированных территорий начиная с 2025 года и по сей день.

Отдельно уточняется, что люди, получившие статус переселенца ранее, также могут претендовать на поддержку, но только при условии принадлежности к определенным категориям.

К таким категориям относятся лица с инвалидностью 1 и 2 группы, многодетные семьи, одиноких родителей, а также семьи, где воспитываются дети с инвалидностью. Все эти группы могут получить помощь при наличии соответствующих подтверждающих документов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области распределяются с учетом социальной уязвимости и даты получения статуса переселенца.

Организаторы подчеркивают, что выдача производится исключительно по предварительной записи, а прием звонков происходит в определенные часы, в понедельник или пятницу с 12:00 до 15:00 по телефону 067 321 96 77.

Отдельно отмечается, что данная поддержка направлена, прежде всего, на тех, кто оказался в сложных жизненных условиях из-за войны.

