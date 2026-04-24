Дефіцит продуктів у Київській області фіксують у першому кварталі 2026 року на тлі зростання імпорту мінеральних добрив, обсяги якого сягнули 1,2 мільйона тонн, передає Politeka.

Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік. Попри збільшення поставок, баланс між попитом і пропозицією залишається нестійким, адже споживання зростає швидше.

Аналітики вказують на кілька причин. Серед них — весняна посівна кампанія, розширення площ і затримки в логістиці. Додатковий вплив мають коливання світових цін, що змінюють витрати виробників.

Внутрішній сектор не забезпечує повного покриття потреб. Через це зберігається залежність від зовнішніх джерел, а учасники ринку змушені переглядати витрати та змінювати підходи до постачання ресурсів.

Окрему увагу експерти приділяють плодоовочевому напрямку. Саме тут дефіцит продуктів у Київській області проявляється через скорочення обсягів якісних яблук.

Причину пов’язують із особливостями попереднього сезону. Частину врожаю закладали на зберігання у перезрілому стані, що погіршило товарні характеристики та зменшило придатні запаси.

Додатковим фактором став нерівномірний підхід до технологій регулювання достигання. Через це плоди швидше втрачали якість під час зберігання, що звузило пропозицію.

Експерти прогнозують, що подальша динаміка залежатиме від логістичних рішень, результатів нового збору та стабільності постачальних ланцюгів.

Також варто зауважити, що фахівці продовжують оцінювати ситуацію в межах поточного сезону, щоб визначити можливі зміни найближчим часом.

Джерело: agrotimes, io.ua

Останні новини України:

