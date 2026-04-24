Дефицит продуктов в Киевской области фиксируют в первом квартале 2026 года на фоне роста импорта минеральных удобрений, объемы которого составили 1,2 миллиона тонн, передает Politeka.

Это на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Несмотря на увеличение поставок, баланс между спросом и предложением остается неустойчивым, ведь потребление увеличивается быстрее.

Аналитики указывают на несколько причин. Среди них – весенняя посевная кампания, расширение площадей и задержки в логистике. Дополнительное влияние оказывают колебания мировых цен, изменяющие издержки производителей.

Внутренний сектор не обеспечивает полного покрытия потребностей. Поэтому сохраняется зависимость от внешних источников, а участники рынка вынуждены пересматривать расходы и изменять подходы к поставкам ресурсов.

Отдельное внимание эксперты уделяют плодоовощному направлению. Именно здесь дефицит продуктов в Киевской области проявляется из-за сокращения объемов качественных яблок.

Причину увязывают с особенностями предыдущего сезона. Часть урожая закладывали на хранение в перезрелом состоянии, что ухудшило товарные характеристики и уменьшило пригодные запасы.

Дополнительным фактором стал неравномерный подход к технологиям регулирования созревания. Поэтому плоды быстрее теряли качество во время хранения, что сузило предложение.

Эксперты прогнозируют, что дальнейшая динамика будет зависеть от логистических решений, результатов нового сбора и стабильности снабженческих цепей.

Также следует отметить, что специалисты продолжают оценивать ситуацию в пределах текущего сезона, чтобы определить возможные изменения в ближайшее время.

Источник: agrotimes, io.ua

