Комплексна гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві охоплює як побутову, так і соціальну, медичну та психологічну підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві доступна у благодійному фонді «Карітас» в межах проєкту «Догляд вдома», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

У центрі цієї роботи — комплексна гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві, що охоплює як побутову, так і соціальну, медичну та психологічну підтримку. Соціальні працівники допомагають людям впоратися з базовими щоденними завданнями: від закупівлі продуктів і медикаментів до приготування їжі, прибирання житла та оплати комунальних послуг.

Особлива увага приділяється догляду за людьми з інвалідністю та дітьми з особливими потребами. Йдеться про підтримку в питаннях особистої гігієни — від вмивання й одягання до купання, годування та заміни постільної білизни. Водночас важливим елементом є навчання навичкам самообслуговування, що дозволяє підопічним поступово відновлювати або зберігати власну автономність.

Не менш значущою є допомога у взаємодії з державними та соціальними службами. Соціальні працівники сприяють виклику лікарів, організації візитів до медичних закладів, допомагають оформлювати документи, отримувати довідки, подавати заяви та звернення. Вони також виступають посередниками у комунікації з різними службами, полегшуючи доступ до соціальних послуг.

Окремий напрям — забезпечення технічними засобами реабілітації, такими як протези, ортези, крісла колісні чи тростини. Підопічних не лише забезпечують необхідними засобами, а й навчають користуватися ними, що суттєво підвищує рівень їхньої мобільності та якості життя.

Крім того, людям надають інформаційну підтримку з питань соціального захисту, допомагають отримати безоплатну правову допомогу, оформити необхідні документи та, за можливості, забезпечують натуральною допомогою — продуктами, засобами гігієни чи іншими речами першої необхідності.

