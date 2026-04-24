Підвищення тарифів на електроенергію в Київській області поступово стає частиною загальнонаціональних змін у вартості газу та електроенергії для населення, повідомляє Politeka.

Причиною перегляду цін називають закон про інтеграцію енергетичних ринків України та ЄС, який Верховна Рада ухвалила 7 квітня. Документ передбачає перехід до європейських принципів формування вартості енергоресурсів.

За оцінкою директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, зростання може становити близько 25%. Він уточнює, що різкіші зміни малоймовірні через політичні чинники, однак загальний напрям уже визначений.

Експерт пояснює, що ключова проблема полягає у фінансовому стані енергетичного сектору. Через значні борги та обмежені можливості державних дотацій утримувати поточні тарифи стає дедалі складніше. Окремо він згадує складнощі у роботі «Нафтогазу», який не має достатнього ресурсу для покриття дефіциту.

На цьому тлі Підвищення тарифів на електроенергію в Київській області виглядає як частина ширшого переходу до ринкових умов, що охоплює всю країну.

Також фахівець наголошує на необхідності перегляду системи граничних цін для бізнесу. На його думку, поступова відмова від жорстких обмежень і перехід до європейської моделі може зробити ринок більш збалансованим.

Темпи подальших змін уряд визначатиме окремо, враховуючи економічну ситуацію та соціальні фактори.

Джерело

Останні новини України:

