Для подання заявки на грошову допомогу у Києві для пенсіонерів та інших категорій необхідно підготувати повний пакет документів.

Грошова допомога у Києві доступна для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення, повідомляє видання Politeka.net.

Виплату надають благодійною організацією "Наш Краматорськ".

Відновлено прийом заяв на отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб у межах гуманітарної програми, яку реалізує благодійна організація Global Empowerment Mission Ukraine. Йдеться про квартальну виплату у розмірі 2000 гривень, що надається тим заявникам, які відповідають визначеним критеріям.

Програма має чітку цільову спрямованість і розрахована передусім на переселенців із Краматорська. Саме ця категорія ВПО може претендувати на участь у проєкті за умови дотримання встановлених вимог.

У першу чергу допомога орієнтована на найбільш вразливі групи населення. Серед них — пенсіонерів віком від 60 років, а також особи з інвалідністю I, II та III груп. Таким чином, ініціатива покликана підтримати тих, хто через війну опинився у складних життєвих обставинах і потребує додаткових фінансових ресурсів.

Водночас для участі у програмі передбачено низку обов’язкових умов. Зокрема, заявник має мати офіційний статус внутрішньо переміщеної особи, а також раніше отримувати гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів GEM & HGBF упродовж 2025–2026 років. Крім того, обов’язковою є наявність укладеного договору з хабом «Наш Краматорськ» — ця вимога стосується саме переселенців із цього міста.

Не менш важливою умовою є фактичне проживання на території Київської області або у столиці. Також заявники повинні мати дебетову банківську картку ПУМБ, яка підключена до програми благодійної організації, адже саме через неї здійснюватиметься зарахування коштів.

Прийом заяв відбувається за визначеним графіком. У період з 23 по 24 квітня прийом триватиме з 10:00 до 16:00, при цьому на місці працюватимуть представники банку, які допомагатимуть із відкриттям карток. Починаючи з 25 квітня, подати документи можна з 10:00 до 13:00, однак без можливості оформлення банківської картки на місці. Неділя визначена вихідним днем - тому часу обмаль.

Для подання заявки необхідно підготувати повний пакет документів. Серед обов’язкових — копії паспорта, ідентифікаційного коду, довідки ВПО, а також документів, що підтверджують належність до пільгової категорії. Додатково потрібно надати довідку або витяг із банку щодо наявності рахунку в ПУМБ.

Організатори наголошують, що кількість місць у програмі обмежена, тому потенційним учасникам варто не зволікати з поданням заяв.

