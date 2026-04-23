Безкоштовне житло для ВПО у Київській області пропонується через онлайн-платформу «Допомагай», яка об’єднує приватні оголошення про тимчасове розміщення переселенців, передає Politeka.

Сервіс створений для швидкого підбору варіантів проживання людям, які вимушено залишили власні домівки. Він збирає пропозиції від власників нерухомості як в Україні, так і за її межами, формуючи єдину базу доступних варіантів.

У Києві один із варіантів передбачає надання окремої кімнати в приватному будинку. Мешканцям забезпечують базові побутові умови та можливість харчування. Пропозиція орієнтована на жінок або переселенок із дітьми віком від трьох років, із перевагою для охайних заявниць до 40 років.

У помешканні передбачено кухню, ванну кімнату, санвузол і водопостачання, що дозволяє забезпечити мінімально необхідний комфорт для проживання.

Ще один варіант розміщення доступний у селі Проців. Там переселенцям пропонують проживання на закритій території з відеоспостереженням. У користуванні мешканців перебувають дві кімнати, кухня, душ, санвузол, пральна машина та доступ до інтернету.

Додатково варіант житла є в селі Борова Фастівського району. Там пропонують приватний будинок із газовим опаленням, необхідною побутовою технікою та земельною ділянкою. Поруч розташована зупинка громадського транспорту, що забезпечує зручне сполучення з навколишніми населеними пунктами.

Усі представлені пропозиції відрізняються рівнем облаштування та умовами проживання, однак об’єднані спільною метою — надати тимчасовий дах і базові умови для життя до стабілізації ситуації. Актуальну інформацію та контакти власників можна отримати безпосередньо через платформу «Допомагай».

