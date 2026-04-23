Уряд оновив правила, за якими надається грошова допомога для ВПО в Київській області, змінивши підходи до виплат і коло отримувачів.

Грошова допомога для ВПО в Київській області за новими правилами передбачає розширення можливостей для родин та окремих категорій переселенців, повідомляє Politeka.

Кабінет Міністрів України ухвалив відповідні зміни до чинного порядку виплат грошової допомоги для ВПО в Київській області.

Йдеться про постанову від 18 березня 2026 року №390 “Про внесення змін до Порядку надання підтримки на проживання внутрішньо переміщеним особам”, яка оновлює попередній документ №332.

Зміни насамперед стосуються тривалості підтримки. Відтепер максимальну кількість періодів виплати збільшили з чотирьох до п’яти, кожен із яких триває шість місяців.

Це означає, що люди, які відповідають критеріям, зможуть отримувати грошову допомогу для ВПО в Київській області довше. Окрему увагу приділили родинам із дітьми.

Саме для них держава відновила право на отримання виплат, яке раніше було обмежене. Тепер виплати на дітей призначають незалежно від доходів батьків, однак за умови відповідності вимогам щодо майнового стану, місця проживання та навчання дитини.

Якщо родина подасть заяву до 1 травня 2026 року, кошти нарахують заднім числом, починаючи з 1 лютого. У разі пізнішого звернення виплати стартують із місяця подання документів.

Оновлення також торкнулися пенсіонерів і родин, де є непрацездатні особи. Ті, кому раніше відмовляли через перевищення середньомісячного доходу, можуть повторно звернутися.

Це пов’язано зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який тепер становить 10 380 гривень на одного отримувача.

Якщо заяву подано до 1 травня, виплати можуть призначити з 1 січня 2026 року. В інших випадках вони почнуться з місяця звернення.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.