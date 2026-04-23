Правительство обновило правила, по которым предоставляется денежная помощь для ВПЛ в Киевской области, изменив подходы к выплатам и кругу получателей.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области по новым правилам предполагает расширение возможностей для семей и отдельных категорий переселенцев, сообщает Politeka.

Кабинет Министров Украины принял соответствующие изменения в действующий порядок выплат денежной помощи для ВПЛ в Киевской области.

Речь идет о постановлении от 18 марта 2026 года №390 "О внесении изменений в Порядок предоставления поддержки на проживание внутри перемещенным лицам", которое обновляет предыдущий документ №332.

Изменения, прежде всего, касаются продолжительности поддержки. Теперь максимальное количество периодов выплаты увеличили с четырех до пяти, каждый из которых длится шесть месяцев.

Это означает, что соответствующие критериям люди смогут получать денежную помощь для ВПЛ в Киевской области дольше. Отдельное внимание было уделено семьям с детьми.

Именно для них государство восстановило право на получение выплат, ранее ограниченное. Теперь выплаты на детей назначают независимо от доходов родителей, однако при условии соответствия требованиям по имущественному положению, месту проживания и обучению ребенка.

Если семья подаст заявление до 1 мая 2026, средства начислят задним числом, начиная с 1 февраля. В случае более позднего обращения выплаты стартуют с месяца подачи документов.

Обновления также затронули пенсионеров и семьи, где есть нетрудоспособные лица. Те, кому раньше отказывали из-за превышения среднемесячного дохода, могут обратиться повторно.

Это связано с изменением прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, теперь составляет 10 380 гривен на одного получателя.

Если заявление подано до 1 мая, выплаты могут быть назначены с 1 января 2026 года. В других случаях они начнутся с месяца обращения.

