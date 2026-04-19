Доплати для пенсіонерів у Київській області запроваджені державою як щомісячна вікова підтримка для людей літнього віку та виплачуються разом із основною пенсійною сумою, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива реалізується через Пенсійний фонд України та належить до системи соціальних гарантій, що охоплює громадян після досягнення визначених вікових порогів. Призначення відбувається автоматично, без потреби подавати додаткові заяви чи відвідувати установи, адже дані оновлюються в державних реєстрах.

Механізм нарахування побудований за принципом поетапного збільшення. Для осіб віком 70–74 роки передбачено 300 гривень щомісяця, для категорії 75–79 років — 456 гривень, а громадяни від 80 років отримують 570 гривень. Перехід між групами відбувається у день народження, коли змінюється рівень виплат.

Якщо дата припадає на перше число місяця, кошти нараховуються за повний період. У разі іншої дати сума обчислюється пропорційно дням, починаючи з моменту набуття права до завершення розрахункового циклу. Важливим обмеженням є максимальний рівень загального доходу — якщо пенсійне забезпечення перевищує 10 340,35 гривні, надбавка не призначається.

Доплати для пенсіонерів у Київській області не підсумовуються при переході між віковими категоріями, а замінюються новим розміром. Це означає, що попередня сума анулюється, а встановлюється актуальний вищий рівень підтримки, що дозволяє уникнути накопичення різних коефіцієнтів.

Фінансування програми здійснюється в межах державних нормативів, а оновлення виплат відбувається автоматично після досягнення відповідного віку. Такий підхід спрямований на підтримку стабільного доходу літніх громадян і часткову компенсацію щоденних витрат.

Останні новини України:

