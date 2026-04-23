У громадському транспорті відбуваються зміни, і нова система оплати за проїзд у Київській області передбачає перехід на електронний облік поїздок.

Нова система оплати за проїзд у Київській області почала впроваджуватися у Білій Церкві після рішення виконкому міської ради, повідомляє Politeka.

У документі затвердили технічні вимоги та організаційні підходи до запуску автоматизованої системи оплати за проїзд у Київській області. Про підготовку до нововведень інформують у місцевих ЗМІ.

Йдеться про поступове запровадження валідаторів у транспорті, через які пасажири зможуть купувати квитки. Передбачено два формати користування.

Один із них - це фізична картка, яку можна буде оформити через управління соціального захисту. Інший варіант - це мобільний додаток, який дозволить розраховуватися без додаткових носіїв.

Нова система оплати за проїзд у Київській області внесе зміни й для пільгових категорій населення. У громаді проживає близько 50 тисяч пільговиків, які належать до 26 категорій.

Кількість безкоштовних поїздок для кожної з них визначатимуть депутати залежно від можливостей місцевого бюджету. Саме це рішення має вплинути на обсяг компенсацій та порядок користування транспортом для таких пасажирів.

Передбачається, що перевізники отримуватимуть компенсацію на підставі щомісячних актів. Це має зменшити кількість конфліктів у салонах транспорту, оскільки облік поїздок стане більш прозорим і зрозумілим для всіх сторін.

Крім того, у місті планують запустити чотири нові автобуси, які надійшли як благодійна допомога. Вони обслуговуватимуть один із маршрутів і забезпечуватимуть безкоштовний квиток для всіх пільгових категорій.

Останні новини України:

