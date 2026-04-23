Новая система оплаты за проезд в Киевской области начала вводиться в Белой Церкви после решения исполкома городского совета, сообщает Politeka.
В документе утверждены технические требования и организационные подходы к запуску автоматизированной системы оплаты за проезд в Киевской области. О подготовке к инновациям информируют в местных СМИ.
Речь идет о постепенном внедрении валидаторов в транспорте, через которые пассажиры смогут покупать билеты. Предусмотрены два формата использования.
Один из них – это физическая карточка, которую можно будет оформить через управление социальной защиты. Другой вариант – это мобильное приложение, которое позволит рассчитываться без дополнительных носителей.
Новая система оплаты за проезд в Киевской области внесет изменения и для льготных категорий населения. В общине проживает около 50 тысяч льготников, относящихся к 26 категориям.
Количество бесплатных поездок для каждой из них будет определяться депутатами в зависимости от возможностей местного бюджета. Это решение должно повлиять на объем компенсаций и порядок пользования транспортом для таких пассажиров.
Предполагается, что перевозчики будут получать компенсацию на основании ежемесячных актов. Это должно снизить количество конфликтов в салонах транспорта, поскольку учет поездок станет более прозрачным и понятным для всех сторон.
Кроме того, в городе планируют запустить четыре новых автобуса, поступивших в качестве благотворительной помощи. Они будут обслуживать один из маршрутов и обеспечивать бесплатный билет для всех льготных категорий.
