В общественном транспорте происходят изменения и новая система оплаты за проезд в Киевской области предусматривает переход на электронный учет поездок.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области начала вводиться в Белой Церкви после решения исполкома городского совета, сообщает Politeka.

В документе утверждены технические требования и организационные подходы к запуску автоматизированной системы оплаты за проезд в Киевской области. О подготовке к инновациям информируют в местных СМИ.

Речь идет о постепенном внедрении валидаторов в транспорте, через которые пассажиры смогут покупать билеты. Предусмотрены два формата использования.

Один из них – это физическая карточка, которую можно будет оформить через управление социальной защиты. Другой вариант – это мобильное приложение, которое позволит рассчитываться без дополнительных носителей.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области внесет изменения и для льготных категорий населения. В общине проживает около 50 тысяч льготников, относящихся к 26 категориям.

Количество бесплатных поездок для каждой из них будет определяться депутатами в зависимости от возможностей местного бюджета. Это решение должно повлиять на объем компенсаций и порядок пользования транспортом для таких пассажиров.

Предполагается, что перевозчики будут получать компенсацию на основании ежемесячных актов. Это должно снизить количество конфликтов в салонах транспорта, поскольку учет поездок станет более прозрачным и понятным для всех сторон.

Кроме того, в городе планируют запустить четыре новых автобуса, поступивших в качестве благотворительной помощи. Они будут обслуживать один из маршрутов и обеспечивать бесплатный билет для всех льготных категорий.

