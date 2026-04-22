Подорожание продуктов в Киевской области фиксируется в нескольких ключевых категориях продуктов питания, в том числе мясной, хлебобулочной и консервированной продукции, на фоне постепенных изменений рыночных цен и сезонных колебаний, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Наиболее стабильную, но с заметным ростом динамику демонстрирует вареная колбаса «Алан лекарственная». Средняя цена составляет 478,36 грн. за килограмм. В торговых сетях показатели варьируются от 399 грн. в Auchan до 547 грн. в Megamarket, тогда как Metro и Novus удерживают уровень около 478–489 грн. В сравнении с мартом средняя стоимость выросла более чем на 6 грн, что свидетельствует о постепенном повышении себестоимости мясных изделий.

В хлебобулочном сегменте изменения менее резкие, но стабильные. Ржаной хлеб Riga «Бородиновский» (300 г) в среднем стоит 52,37 грн. Самые низкие предложения фиксируются в Metro – 49,40 грн, тогда как у Megamarket цена достигает 57,50 грн. За месяц прибавилось более 2 грн, что указывает на умеренную инфляционную динамику в базовой группе товаров.

Более существенный скачок зафиксирован в сегменте консервов. Икра из кабачков (500 г) в среднем стоит 66,50 грн., тогда как еще месяц назад показатель составлял 56 грн. Таким образом, прирост превысил 15 грн, что является одним из самых высоких значений среди представленных категорий.

Общая картина рынка показывает неравномерные конфигурации: отдельные продукты дорожают быстрее из-за издержек производства и логистики, тогда как остальные сохраняют относительную стабильность благодаря конкуренции меж сетями.

Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика будет зависеть от стоимости сырья, энергоресурсов и поставок, которые будут и дальше формировать подорожание продуктов в Киевской области как один из ключевых индикаторов потребительского рынка региона.

Последние новости Украины:

