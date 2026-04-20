Дефицит продуктов в Киевской области фиксируется на фоне роста импорта минеральных удобрений, который в первом квартале 2026 года достиг 1,2 млн. тонн и превысил показатель в прошлом году на 13%, передает Politeka.

Несмотря на увеличение поставок, равновесие между спросом и предложением на аграрном рынке остается нестабильным. Аналитики отмечают, что расширение импорта не полностью покрывает потребности производителей, особенно в период весенней посевной кампании.

Среди ключевых факторов эксперты называют рост посевных площадей, сезонный рост потребления, логистические трудности и колебания мировых цен. В то же время, ограниченные возможности внутреннего производства затрудняют быстрое восстановление баланса.

В таких условиях аграрные предприятия вынуждены пересматривать расходы и искать альтернативные каналы обеспечения. Специалисты предупреждают, что нестабильность может повлиять на урожайность в 2026 году и отразиться на продовольственной безопасности.

Отдельные конфигурации наблюдаются и в розничном секторе. Дефицит продуктов в Киевской области усугубляется сокращением предложения качественных яблок, запасы которых постепенно уменьшаются в хранилищах.

Причиной этого называют особенности прошлого сезона. Часть урожая закладывали на хранение в перезрелом состоянии, что ухудшило его товарные характеристики и сократило объем реализации.

Дополнительным фактором стало неравномерное использование технологий регулирования созревания. Поэтому фрукты быстрее теряли качество, что уменьшило рыночное предложение.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен, отмечая, что стабилизация ситуации будет зависеть от логистики, объемов нового урожая и эффективности поставок на внутренний рынок.

Джерело: agrotimes, io.ua

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.