Дефіцит продуктів у Київській області посилюється через скорочення пропозиції якісних яблук.

Дефіцит продуктів у Київській області фіксується на тлі зростання імпорту мінеральних добрив, який у першому кварталі 2026 року досяг 1,2 млн тонн і перевищив показник минулого року на 13%, передає Politeka.

Попри збільшення постачання, рівновага між попитом і пропозицією на аграрному ринку залишається нестабільною. Аналітики зазначають, що розширення імпорту не повністю покриває потреби виробників, особливо в період весняної посівної кампанії.

Серед ключових чинників експерти називають збільшення посівних площ, сезонне зростання споживання, логістичні труднощі та коливання світових цін. Водночас обмежені можливості внутрішнього виробництва ускладнюють швидке відновлення балансу.

За таких умов аграрні підприємства змушені переглядати витрати та шукати альтернативні канали забезпечення. Фахівці попереджають, що нестабільність може вплинути на врожайність у 2026 році та позначитися на продовольчій безпеці.

Окремі зміни спостерігаються і в роздрібному сегменті. Дефіцит продуктів у Київській області посилюється через скорочення пропозиції якісних яблук, запаси яких поступово зменшуються у сховищах.

Причиною цього називають особливості минулого сезону. Частину врожаю закладали на зберігання у перезрілому стані, що погіршило його товарні характеристики та скоротило обсяги реалізації.

Додатковим фактором стало нерівномірне використання технологій регулювання достигання. Через це фрукти швидше втрачали якість, що зменшило ринкову пропозицію.

Експерти прогнозують подальше зростання цін, зазначаючи, що стабілізація ситуації залежатиме від логістики, обсягів нового врожаю та ефективності постачання на внутрішній ринок.

Джерело: agrotimes, io.ua

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.