Подорожчання продуктів у Київській області фіксується у кількох ключових категоріях харчів, зокрема у м’ясній, хлібобулочній та консервованій продукції, на тлі поступових змін ринкових цін і сезонних коливань, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Найбільш стабільну, але з помітним зростанням динаміку демонструє варена ковбаса «Алан лікарська». Середня ціна становить 478,36 грн за кілограм. У торгових мережах показники варіюються від 399 грн в Auchan до 547 грн у Megamarket, тоді як Metro та Novus утримують рівень близько 478–489 грн. Порівняно з березнем середня вартість зросла більш ніж на 6 грн, що свідчить про поступове підвищення собівартості м’ясних виробів.

У хлібобулочному сегменті зміни менш різкі, але стабільні. Житній хліб Riga «Бородинівський» (300 г) у середньому коштує 52,37 грн. Найнижчі пропозиції фіксуються в Metro — 49,40 грн, тоді як у Megamarket ціна сягає 57,50 грн. За місяць додалося понад 2 грн, що вказує на помірну інфляційну динаміку у базовій групі товарів.

Суттєвіший стрибок зафіксовано у сегменті консервів. Ікра з кабачків (500 г) у середньому коштує 66,50 грн, тоді як ще місяць тому показник становив 56 грн. Таким чином, приріст перевищив 15 грн, що є одним із найвищих значень серед представлених категорій.

Загальна картина ринку демонструє нерівномірні зміни: окремі товари дорожчають швидше через витрати виробництва та логістики, тоді як інші зберігають відносну стабільність завдяки конкуренції між мережами.

Аналітики відзначають, що подальша динаміка залежатиме від вартості сировини, енергоресурсів і постачання, які й надалі формуватимуть Подорожчання продуктів у Київській області як один із ключових індикаторів споживчого ринку регіону.

Останні новини України:

