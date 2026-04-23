У Київській області 24 квітня запроваджуються планові графіки відключення електроенергії, які зачеплять лише окремі населені пункти регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Зазначається, що причиною графіків відключення світла у Київській області на 24 квітня є проведення профілактичних робіт, покликаних підвищити надійність електропостачання та мінімізувати ризики аварій у мережах. Технічні заходи, зокрема, виконуватимуться на території Переяславської та Великодимерської громад.

Так, у селі Гоголів з 09:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово відсутнє в окремих домогосподарствах. Обмеження торкнуться вулиць:

Абрикосова — 5, 9, 13

Київська — 1, 80, 80А, 81-85, 86, 86А, 90, 90А, 92, 102, 160

Кільцева — садов. тов.

Красилівська — 1-12, 14, 16, 18, 20, 20А

М. Заньковецької — 2, 12, 14

М. Лагунової — 10

Польова — 7

Требухівська — 1А, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 49У, 54, 58

пров. Київський — 88Д

СТ «Прогрес» — 1

Водночас у селі Гланишів відключення триватимуть значно довше — з 08:00 до 20:00, тобто впродовж 12 годин. У цей період без світла залишаться мешканці низки вулиць:

Вишнева — № 2; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38

Клевинська — № 1; 4; 6; 12; 15

Лісова — № 4; 12

Покровська — № 1; 2; 14; 14/3; 14/8; 14А; 14а/6; 16; 18; 22; 33; 37; 41; 43; 49; 53; 59; 62; 63; 64; 64а; 65; 67

Поліська — № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 14

Чигиринська — № 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

Чорнобаївська — № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12

Берегова — № 3

Будівельна — № 1; 3; 4; 9

Весняна — № 3

Довга Гребля — № 1

Молодіжна — № 1

Набережна — № 1

Перемоги — № 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17

Польова — № 1; 5

Шкільна — № 1; 3; 5; 7; 11; 15; 17; 21; 39.

