В Киевской области 24 апреля вводятся плановые графики отключения электроэнергии, которые коснутся только отдельных населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных "Киевских региональных электросетей".

Отмечается, что причиной графиков отключения света в Киевской области на 24 апреля есть проведение профилактических работ, призванных повысить надежность электроснабжения и минимизировать риски аварий в сетях. Технические мероприятия, в частности, будут выполняться на территории Переяславской и Великодымерской общин.

Так, в селе Гоголив с 09.00 до 17.00 электроснабжение будет временно отсутствовать в отдельных домохозяйствах. Ограничения коснутся улиц:

Абрыкосова — 5, 9, 13

Кыивська — 1, 80, 80А, 81-85, 86, 86А, 90, 90А, 92, 102, 160

Кильцева — садов. тов.

Красыливська — 1-12, 14, 16, 18, 20, 20А

М. Заньковецькои — 2, 12, 14

М. Лагуновои — 10

Польова — 7

Требухивська — 1А, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 49У, 54, 58

пров. Кыивськый — 88Д

СТ «Прогрес» — 1

В то же время в селе Гланышив отключения будут продолжаться значительно дольше — с 08:00 до 20:00, то есть в течение 12 часов. В этот период без света останутся жители ряда улиц:

Вышнева — № 2; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38

Клевынська — № 1; 4; 6; 12; 15

Лисова — № 4; 12

Покровська — № 1; 2; 14; 14/3; 14/8; 14А; 14а/6; 16; 18; 22; 33; 37; 41; 43; 49; 53; 59; 62; 63; 64; 64а; 65; 67

Полиська — № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 14

Чыгырынська — № 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

Чорнобаивська — № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12

Берегова — № 3

Будивельна — № 1; 3; 4; 9

Весняна — № 3

Довга Гребля — № 1

Молодижна — № 1

Набережна — № 1

Перемогы — № 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17

Польова — № 1; 5

Шкильна — № 1; 3; 5; 7; 11; 15; 17; 21; 39.

