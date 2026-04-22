Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області продовжують надавати благодійні організації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області видають у межах ініціативи "Формат20", яка з 24-го лютого допомагає постраждалим від війни, повідомляє Politeka.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області надають у місті Київ за адресою Лобановського 4-а.

Однак, для отримання такої допоомги необхідно відповідати визначеним умовам та пройти попередній запис. В організації повідомили про оновлення правил надання продовоьчих наборів.

Зокрема, право на допомогу мають внутрішньо переміщені особи, які були змушені виїхати з окупованих територій з 2025 року і до сьогодні. Саме ця категорія визначена як пріоритетна для отримання підтримки.

Водночас, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області залишаються доступними і для тих, хто отримав статус переселенця раніше, але належить до вразливих груп.

Йдеться про людей з інвалідністю 1 та 2 групи, багатодітні родини, одиноких батьків, а також сім’ї, де виховуються діти з інвалідністю. У таких випадках можливість отримати підтримку також зберігається.

Організатори наголошують, що видача продовольчих наборів здійснюється лише за попереднім записом і за умови наявності всіх необхідних документів, які підтверджують особу та статус.

Для цього потрібно звернутися за телефоном 067 321 96 77. Прийом дзвінків здійснюється у визначені дні, зокрема у понеділок або п’ятницю з 12:00 до 15:00.

Представники ініціативи підкреслюють, що працюють над тим, щоб допомога надходила саме тим, хто найбільше її потребує.

