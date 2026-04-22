Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области выдают в рамках инициативы "Формат20", которая с 24 февраля помогает пострадавшим от войны, сообщает Politeka.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области предоставляют в Киеве по адресу Лобановского 4-а.
Однако для получения такой помощи необходимо соответствовать определенным условиям и пройти предварительную запись. В организации сообщили об обновлении правил предоставления продовольственных наборов.
В частности, право на помощь имеют внутренне перемещенные лица, которые были вынуждены выехать с оккупированных территорий с 2025 года и по сей день. Эта категория определена как приоритетная для получения поддержки.
В то же время, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области остаются доступными и для тех, кто получил статус переселенца раньше, но принадлежит к уязвимым группам.
Речь идет о людях с инвалидностью 1 и 2 группы, многодетных семьях, одиноких родителях, а также семьях, где воспитываются дети с инвалидностью. В таких случаях возможность получения поддержки также сохраняется.
Организаторы отмечают, что выдача продовольственных наборов осуществляется только по предварительной записи и при наличии всех необходимых документов, подтверждающих личность и статус.
Для этого следует обратиться по телефону 067 321 96 77. Прием звонков осуществляется в определенные дни, в частности в понедельник или пятницу с 12:00 до 15:00.
Представители инициативы подчеркивают, что работают над тем, чтобы помощь поступала именно тем, кто больше ее нуждается.
