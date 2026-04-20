Безкоштовне житло для ВПО у Київській області тепер можна оперативно шукати через платформу «Допомагай», яка об’єднує власників нерухомості та переселенців, повідомляє Politeka.

Сервіс дозволяє переглядати актуальні пропозиції та одразу зв’язуватися з господарями. Квартири та будинки надаються безкоштовно, а кожне оголошення містить інформацію про площу, умови проживання та контактні дані.

Серед варіантів — столичні помешкання та житло у населених пунктах області. Наприклад, у Києві на вулиці Гамаліївська пропонують однокімнатну квартиру з електропостачанням і газом. Приміщення розраховане на двох осіб і орієнтоване на жінок із дітьми.

Ще одна пропозиція знаходиться у Козині Обухівського району. Господарі готові прийняти двох осіб на будь-який термін, контакти для домовленості залишено у повідомленні.

У селі Козлів Переяслав-Хмельницького району доступний будинок із трьома кімнатами, який раніше не використовувався. Приміщення обладнане електрикою та пічним опаленням, на подвір’ї є колодязь і господарська споруда. Для заселення потрібно облаштувати інтер’єр і завезти меблі.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області допомагає переселенцям швидко отримати тимчасовий прихисток, забезпечує безпеку та комфорт на період адаптації. Фахівці радять регулярно перевіряти нові оголошення, уточнювати умови та домовлятися про терміни поселення заздалегідь, щоб уникнути затримок і непорозумінь.

Переселенцям нагадують, що безкоштовне житло для ВПО у Київській області постійно оновлюється, тож варто оперативно реагувати на нові пропозиції.

