24 квітня у столиці розпочнеться з хмарності, яка триматиметься впродовж усього дня. Температура повітря вночі становитиме близько +6 градусів і поступово підвищуватиметься вдень до +10.

25 квітня атмосфера на вулиці стане дещо м’якшою. Уночі температура триматиметься близько +6, вдень підніметься до +13. Хмарність поступово змінюватиметься проясненнями.

26 квітня стане більш нестійким днем. Вранці температура підніметься до +11, але вдень можливе зниження до +8, а до вечора до +6. У цей період зросте ймовірність опадів, особливо у другій половині дня.

27 квітня у столиці прогнозується більш спокійна атмосфера. Ранок почнеться з +4, вдень повітря прогріється до +9. Хмарність змінюватиметься короткими проясненнями, а невеликий дощ можливий у денні години, але до вечора опади припиняться.

28 квітня у місті пройде під знаком хмарності. Вранці температура становитиме близько +4, вдень підніметься до +10.

29 квітня у місті переважатиме хмарність без істотних опадів. Температура вдень сягне близько +10, уночі опуститься до +4. Вологість залишатиметься середньою, а вітер не створюватиме значного дискомфорту.

30 квітня у столиці очікується переважно хмарне небо з можливими короткими проясненнями. Температура вдень підніметься до +11, уночі триматиметься близько +5.

У другій половині дня можливий дрібний дощ, який може періодично посилюватися.

Останні новини України:

