Прогноз погоды на неделю с 24 по 30 апреля в Киеве позволяет оценить, какой будет ситуация в столице в ближайшие дни, сообщает Politeka.
Подробный прогноз погоды на неделю с 24 по 30 апреля в Киеве обнародовали на платформе sinoptik.ua.
24 апреля в столице начнется с облачности, которая будет держаться весь день. Температура воздуха ночью составит около +6 градусов и будет постепенно повышаться днем до +10.
25 апреля атмосфера на улице станет несколько мягче. Ночью температура будет держаться около +6, днем поднимется до +13. Облачность будет постепенно сменяться прояснениями.
26 апреля станет более неустойчивым днем. Утром температура поднимется до +11, но днем возможно понижение до +8, а к вечеру до +6. В этот период возрастет возможность осадков, особенно во второй половине дня.
27 апреля в столице прогнозируется более спокойная атмосфера. Утро начнется с +4, днем воздух прогреется до +9. Облачность будет сменяться краткими прояснениями, а небольшой дождь возможен в дневные часы, но к вечеру осадки прекратятся.
28 апреля в городе будет проходить под знаком облачности. Утром температура будет около +4, днем поднимется до +10.
29 апреля в городе будет преобладать без существенных осадков. Температура днем составит около +10, ночью опустится до +4. Влажность остается средней, а ветер не будет создавать значительного дискомфорта.
В этот день прогноз на неделю с 24 по 30 апреля в Киеве подтверждает тенденцию к стабильной, но облачной погоде.
30 апреля в столице ожидается облачное небо с возможными краткими прояснениями. Температура днем поднимется до +11, ночью будет около +5.
Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который может периодически усиливаться.
