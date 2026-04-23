Прогноз на неделю с 24 по 30 апреля в Киеве показывает скользящий характер весенней погоды с периодами облачности и осадков.

Прогноз погоды на неделю с 24 по 30 апреля в Киеве позволяет оценить, какой будет ситуация в столице в ближайшие дни, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 24 по 30 апреля в Киеве обнародовали на платформе sinoptik.ua.

24 апреля в столице начнется с облачности, которая будет держаться весь день. Температура воздуха ночью составит около +6 градусов и будет постепенно повышаться днем ​​до +10.

25 апреля атмосфера на улице станет несколько мягче. Ночью температура будет держаться около +6, днем ​​поднимется до +13. Облачность будет постепенно сменяться прояснениями.

26 апреля станет более неустойчивым днем. Утром температура поднимется до +11, но днем ​​возможно понижение до +8, а к вечеру до +6. В этот период возрастет возможность осадков, особенно во второй половине дня.

27 апреля в столице прогнозируется более спокойная атмосфера. Утро начнется с +4, днем ​​воздух прогреется до +9. Облачность будет сменяться краткими прояснениями, а небольшой дождь возможен в дневные часы, но к вечеру осадки прекратятся.

28 апреля в городе будет проходить под знаком облачности. Утром температура будет около +4, днем ​​поднимется до +10.

29 апреля в городе будет преобладать без существенных осадков. Температура днем ​​составит около +10, ночью опустится до +4. Влажность остается средней, а ветер не будет создавать значительного дискомфорта.

30 апреля в столице ожидается облачное небо с возможными краткими прояснениями. Температура днем ​​поднимется до +11, ночью будет около +5.

Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который может периодически усиливаться.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.