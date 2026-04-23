Підвищення тарифів на комунальні послуги у Київській області може відбуватися поступово.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Київській області обговорюється на тлі можливих змін цін на газ і електроенергію після завершення весняного періоду, повідомляє Politeka.

У квітні споживачі, які користуються послугами «Нафтогазу», платять 7,96 грн за кубометр. Цей рівень діє в межах тарифного плану «Фіксований», який охоплює більшість абонентів. Термін його дії завершується 30 квітня, а офіційного рішення щодо продовження поки не оголошено.

В уряді водночас сигналізують про намір зберегти поточну вартість із травня. Проте в довшій перспективі перегляд виглядає ймовірним. Причиною є як економічні фактори, так і очікування міжнародних партнерів, зокрема МВФ.

За інформацією з ринку, підготовчий процес уже стартував. Йдеться не про затвердження конкретних цифр, а про попередні розрахунки. Аналітики оцінюють фінансові можливості населення, щоб уникнути ситуації, коли завищені суми призведуть до несплати.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко раніше наголошувала на важливості збереження стабільних умов для побутових споживачів. За її словами, держава планує й надалі підтримувати громадян у складний період.

Паралельно з цим очікуються зміни у сфері електропостачання. До кінця травня діє базова ставка 4,32 грн за кВт·год. Для окремих домогосподарств із електроопаленням передбачено пільговий рівень — 2,64 грн при споживанні до 2000 кВт·год.

Енергетичні експерти пояснюють, що навіть після можливого рішення уряду нові розцінки не вводяться одразу. Закон вимагає проведення обговорення, яке триває близько місяця.

Саме через таку процедуру фактичні зміни зазвичай з’являються із затримкою. Подібний підхід уже застосовувався раніше, коли оновлені нарахування починали діяти на початку літа.

У цьому контексті Підвищення тарифів на комунальні послуги у Київській області може відбуватися поступово, синхронно з загальноукраїнськими рішеннями після завершення всіх необхідних процедур.

Джерело: obozrevatel, tsn

