У Київській області поступово впроваджують цифрові рішення для транспорту, і нова система оплати за проїзд вже працює.

Нова система оплати за проїзд у Київській області передбачає запровадження автоматизованого механізму обліку у Білій Церкві, повідомляє Politeka.

Наразі вже затвердили технічні вимоги та організаційні рішення для роботи валідаторів. Відповідне рішення ухвалили 10 лютого на засіданні виконкому міської ради.

Впровадження нової системи оплати за проїзд у Київській області планують проводити поступово з тестовим етапом перед повноцінним запуском.

За оновленими правилами, пасажири користуватимуться спеціальними картками або мобільним застосунком для реєстрації поїздки.

Купівля квитка та облік здійснюватимуться через валідатори, які вже активно встановлюють у громадському транспорті. Такий підхід має зробити механізм розрахунку прозорішим та спростити контроль за перевезеннями.

Окрему увагу приділили пільговим категоріям населення. У Білій Церкві проживає близько 50 тисяч пільговиків, які належать до 26 категорій.

Кількість безкоштовних поїздок для кожної з них визначатимуть депутати залежно від можливостей бюджету.

Саме для них нова система оплати за проїзд у Київській області передбачає збереження пільгового квитка, але вже в електронному форматі обліку.

Пільгова картка буде доступна у двох варіантах. Перший - це фізична картка, яку можна буде отримати через управління соціального захисту.

Другий - це мобільний формат у спеціальному застосунку. Обидва варіанти працюватимуть через валідатори, які фіксуватимуть кожну поїздку.

Також у громаді планують оновлення транспортного парку. Очікується запуск чотирьох нових автобусів, отриманих як благодійну допомогу.

