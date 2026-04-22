В Киевской области постепенно внедряются цифровые решения для транспорта, и новая система оплаты за проезд уже работает.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области предполагает внедрение автоматизированного механизма учета в Белой Церкви, сообщает Politeka.

Уже утвердили технические требования и организационные решения для работы валидаторов. Соответствующее решение было принято 10 февраля на заседании исполкома городского совета.

Внедрение новой системы оплаты за проезд в Киевской области планируется проводить постепенно с тестовым этапом перед полноценным запуском.

По обновленным правилам, пассажиры будут пользоваться специальными картами или мобильным приложением для регистрации поездки.

Покупка билета и учет будут осуществляться через валидаторы, уже активно устанавливаемые в общественном транспорте. Такой подход должен сделать механизм расчета более прозрачным и упростить контроль за перевозками.

Отдельное внимание было уделено льготным категориям населения. В Белой Церкви проживает около 50 тысяч льготников, относящихся к 26 категориям.

Количество бесплатных поездок для каждой из них будет определяться депутатами в зависимости от возможностей бюджета.

Именно для них новая система оплаты за проезд в Киевской области предусматривает сохранность льготного билета, но уже в электронном формате учета.

Льготная карта будет доступна в двух вариантах. Первый – это физическая карточка, которую можно будет получить через управление социальной защиты.

Второй – это мобильный формат в специальном приложении. Оба варианта будут работать через валидаторы, которые будут фиксировать каждую поездку.

Также в общине планируется обновление транспортного парка. Ожидается запуск четырех новых автобусов, полученных в качестве благотворительной помощи.

