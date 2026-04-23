Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области может происходить постепенно.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области обсуждается на фоне возможных изменений цен на газ и электроэнергию по завершении весеннего периода, сообщает Politeka.

В апреле потребители, пользующиеся услугами "Нефтегаза", платят 7,96 грн за кубометр. Этот уровень действует в рамках тарифного плана «Фиксированный», охватывающего большинство абонентов. Срок его действия завершается 30 апреля, а официальное решение о продлении пока не объявлено.

В правительстве сигнализируют о намерении сохранить текущую стоимость с мая. Однако в более длинной перспективе просмотр выглядит вероятным. Причиной являются как экономические факторы, так и ожидания международных партнеров, включая МВФ.

По информации с рынка, подготовительный процесс уже стартовал. Речь идет не об утверждении конкретных цифр, а о предварительных расчетах. Аналитики оценивают финансовые возможности населения во избежание ситуации, когда завышенные суммы приведут к неуплате.

Премьер-министр Юлия Свириденко ранее отмечала важность сохранения стабильных условий для бытовых потребителей. По ее словам, государство планирует и дальше поддерживать граждан в сложный период.

Параллельно с этим можно ожидать изменений в сфере электроснабжения. До конца мая действует базовая ставка 4,32 грн. за кВт·ч. Для отдельных домохозяйств с электроотоплением предусмотрен льготный уровень - 2,64 грн при потреблении до 2000 кВт·ч.

Энергетические эксперты объясняют, что даже после возможного решения правительства новые расценки не вводятся сразу. Закон требует проведения обсуждения, которое длится около месяца.

Именно по такой процедуре фактические изменения обычно появляются с задержкой. Подобный подход уже применялся раньше, когда обновленные начисления начинали действовать в начале лета.

В этом контексте повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области может происходить постепенно, синхронно с общеукраинскими решениями после завершения всех необходимых процедур.

Источник: obozrevatel , tsn

