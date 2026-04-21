Работа для пенсионеров в Киеве охватывает несколько профессиональных секторов, что позволяет выбирать стабильную занятость с разным уровнем погрузки и дохода в зависимости от индивидуальных возможностей.

Работа для пенсионеров в Киеве остается востребованной, поскольку столичные компании продолжают открывать вакансии с официальным оформлением и адаптированными условиями труда, сообщает Politeka.

На рынке занятости столицы доступны разные направления для людей постарше. Среди них финансовый учет, торговый сектор и транспортно-логистические сервисы. Такая структура позволяет выбирать сферу в соответствии с предыдущим опытом и физическими возможностями.

В бухгалтерском направлении компания «АТМА, ООО» предлагает должность специалиста по первичной документации на складском объекте. Работа предполагает обработку накладных, участие в проверках остатков, внесение данных в учетные системы и подготовку сопроводительных материалов для логистики. Заработок составляет 30 000-32 000 гривен, предусмотрено обучение и социальные гарантии.

В сфере розничной торговли сеть "Фора" ищет работников для обслуживания покупателей. Основные задачи включают в себя работу с ассортиментом, контроль качества товаров, выкладку продукции и операции на кассе. Доход колеблется от 29500 до 38300 гривен, предусмотрено официальное трудоустройство и сменный график.

Логистическое направление представлено вакансией водителя в сервисе «Rozetka». Работник осуществляет доставку заказов автомобилями, соблюдает маршруты и правила перевозки. Уровень оплаты составляет 38 000–50 000 гривен, дополнительно предусмотрены премии, отпуска и больничные выплаты.

Источник

Последние новости Украины:

