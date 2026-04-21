Робота для пенсіонерів у Києві охоплює кілька професійних секторів, що дає змогу обирати стабільну зайнятість із різним рівнем навантаження та доходу залежно від індивідуальних можливостей.

Робота для пенсіонерів у Києві залишається затребуваною, оскільки столичні компанії продовжують відкривати вакансії з офіційним оформленням та адаптованими умовами праці, повідомляє Politeka.

На ринку зайнятості столиці доступні різні напрями для людей старшого віку. Серед них — фінансовий облік, торговельний сектор і транспортно-логістичні сервіси. Така структура дозволяє обирати сферу відповідно до попереднього досвіду та фізичних можливостей.

У бухгалтерському напрямі компанія «АТМА, ТОВ» пропонує посаду фахівця з первинної документації на складському об’єкті. Робота передбачає обробку накладних, участь у перевірках залишків, внесення даних до облікових систем і підготовку супровідних матеріалів для логістики. Заробіток становить 30 000–32 000 гривень, передбачене навчання та соціальні гарантії.

У сфері роздрібної торгівлі мережа «Фора» шукає працівників для обслуговування покупців. Основні завдання включають роботу з асортиментом, контроль якості товарів, викладку продукції та операції на касі. Дохід коливається від 29 500 до 38 300 гривень, передбачено офіційне працевлаштування та змінний графік.

Логістичний напрям представлений вакансією водія в сервісі «Rozetka». Працівник здійснює доставку замовлень автомобілями, дотримується маршрутів і правил перевезення. Рівень оплати сягає 38 000–50 000 гривень, додатково передбачені премії, відпустки та лікарняні виплати.

