Графики отключения света в Киевской области на 22 апреля связаны с проведением плановых профилактических работ.

В Киевскую область 22 апреля будут действовать графики отключения света, однако они охватят только отдельные населенные пункты региона, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

Графики отключения света в Киевской области на 22 апреля связаны с проведением плановых профилактических работ. В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах Переяславской территориальной громады.

Также будут продолжаться плановые и профилактические работы в пределах Горного сельского территориального общества. В связи с этим с 08:30–20:00 часов в селе Мартусивка электричество выключат по адресам:

Будивельна — 52

Выноградна — 2, 15

Дружбы — 10, 18, 24, 27, 42, 46

Промыслова — 5

Украинська — 1.

Из-за этого свет исчезнет в городе Переяслав с 08:00-20:00 (т.е. 12 часов подряд). Обесточат дома по следующим адресам:

Героив Украины — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6Б, 7/1, 7/2, 8, 8А, 9, 10А, 10Б, 10В, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28

Гимназійна — 24

Козынська — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26

Марковыча Опанаса — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33

Небеснои Сотни — 33, 35, 39, 44, 44А, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 71, 74

Професийна — 42

Шевченка Тараса — 34

пров. 1-ий Професийный — 1, 2

пров. Береговый — 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15.

